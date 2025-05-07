Прокуратура открыла мобильную приемную в аэропорту Пулково из-за задержки рейсов

Северо-Западная транспортная прокуратура открыла мобильную приемную в аэропорту Пулково для пассажиров рейсов, задержанных 6 и 7 мая. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Всего за два дня на запасную стоянку отправили 74 самолета. На месте работает заместитель транспортного прокурора Санкт-Петербурга юрист 1-го класса (специальное звание, соответствующее капитану) Игорь Гуришев.

«Пассажиры задержанных рейсов могут обратиться к сотрудникам прокуратуры. Соблюдение их прав — на контроле», — подчеркнули в ведомстве.

Среди пассажиров, застрявших в Пулкове — народный артист России Николай Басков. Он рассказал, что летел из Иркутска в Москву, но столичный авиаузел не принял рейс из-за ограничений, и пришлось приземлиться в Санкт-Петербурге. Более шести часов пассажиров не выпускали из самолета.