Новые правила авиаперевозок. Пассажиров с детьми обяжут сажать рядом без доплат

Минтранс утвердил новые правила авиаперевозок с уточненными критериями задержки рейса, требованиями сажать родителей рядом с детьми и заранее сообщать об условиях перелета. Они вступят в силу весной, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы Александр Якубовский.

«С 1 марта вступают в силу изменения в правила воздушных перевозок, утвержденные приказом Минтранса России № 341. <…> В целом изменения носят практический и защитный характер и направлены на снижение конфликтных ситуаций между пассажирами и авиакомпаниями за счет четких и одинаковых правил для всех», — сказал он.

Авиаперевозчиков обяжут заранее сообщать пассажирам об условиях перелета, порядке замены билета, отказа от перевозки и возврата денег. Якубовский сообщил, что по новым правилам детям младше 12 лет с сопровождающими взрослыми начнут выделять соседние места без дополнительной платы.

Документ устранит правовую неопределенность относительно того, какое время задержки рейса считать основанием для возврата денег — более чем на 30 минут от указанного в билете. Минтранс России также четко зафиксировал обязанности авиакомпании обеспечить пассажиров водой, едой и местом размещения в случае задержки вылета.

Ранее аэропорт Домодедово внедрил новый метод отпугивания птиц с взлетно-посадочной полосы. В небо запустили специально обученных ястребов-тетеревятников.