Пассажиры перенесенных рейсов в Шереметьево разместились на лестнице и полу

Обстановка в аэропорту Шереметьево спокойная, но многим людям не хватает сидячих мест, поэтому им приходится рассаживаться на лестнице или полу. Об этом 360.ru рассказала пассажирка Елизавета.

На фоне непогоды в воздушной гавани возникли сбои в расписании рейсов и выдаче багажа, в терминалах скопилось много людей. Некоторые пассажиры ждут посадку по 10-12 часов.

«Нам повезло — мы сели в кафе. Но там толпы народу, естественно. Кто на лестнице, кто на полу. Люди измученные, уставшие. Особенно маленькие детки», — объяснила собеседница 360.ru.

По ее словам, авиакомпании обеспечили пассажиров задержанных рейсов напитками и едой.

«Начисляют баллы, чтобы люди смогли использовать в удобном для них ресторане или кафе», — сообщила женщина.

К ситуации в аэропорту люди относятся по-разному.

«Два часа назад очень сильно ругалась женщина на информационной стойке (ее рейс уже задерживали более пяти часов), кто-то бегает и меняет билет. В принципе пассажиры спокойные, забастовок и лозунгов никаких нет», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Ранее в воздушной гавани из-за сильного снегопада возникли задержки с выдачей багажа. Один из пассажиров подтвердил, что получил чемодан спустя 12 часов ожидания.