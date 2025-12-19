Новый метод отпугивания птиц внедрили в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово реализуют программу по отпугиванию птиц с помощью ястребов-тетеревятников. Они отгоняют других пернатых с взлетно-посадочных полос.

Орнитологи, как Анастасия Громова, заботятся о питомцах. Среди подопечных есть и ястреб по кличке Карл Степанович.

«Поначалу птицы нас боятся, но со временем открываются и начинают проявлять положительные эмоции», — отметила орнитолог.

Ястребов обучают с раннего возраста. Программа длится от двух недель до нескольких месяцев.

«Сохранить доверие птицы — это главное», — добавила Анастасия.

Благодаря пернатым охранникам удается обеспечивать дополнительную безопасность полетов. Помимо этого, в аэропорте применяют пиротехнику, газовые пушки и звуковые системы, воспроизводящие тревожные крики птиц. Во время миграции работа орнитологов становится особенно важной. Весной и осенью они почти не покидают взлетно-посадочную полосу.