Москвичей предупредили о корректировках в авиарейсах из-за новой волны снегопадов

Росавиация: в Москве из-за метели в аэропортах могут начать переносить рейсы

Новая волна снегопадов в Москве может привести к корректировкам авиарейсов и отменам полетов. Об этом в своем телеграм-канале заявил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По прогнозам синоптиков, метель начнется в столице в ночь на 12 января. В Росавиации призвали пассажиров оценить необходимость сдавать вещи в багаж и рассмотреть альтернативные варианты прибытия в пункт назначения.

Кореняко объяснил, что сбои в расписании воздушных гавань на прилет и вылет могут возникнуть из-за необходимости чисток взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек спецтехникой и обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями.

Он добавил, что безопасность полетов является абсолютным приоритетом всех служб. Также представитель ФАВТ призвал москвичей и гостей города следить за информацией о рейсах с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков.

Ранее из-за задержек в расписании в терминале Шереметьево скопилось множество пассажиров. Сотрудники аэропорта раздали им матрасы.