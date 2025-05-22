Названо число задержанных рейсов в аэропортах Москвы из-за атаки дронов

Серия атак украинских беспилотников привела к задержке 155 рейсов аэропортах московского авиаузла со среды, 21 мая, до утра четверга. Об этом 360.ru сообщил осведомленный источник.

Самая большая доля не вылетевших вовремя самолетов пришлась на аэропорт Шереметьево, где задержали 81 рейс. Еще семь отменили полностью, а 31 борт отправили в другие аэропорты.

В указанный период воздушное пространство над Шереметьевом закрывали три раза. Последний пришелся на ночные часы — с 02:45 до 04:10.

Аэропорт Домодедово стал лидером по количеству введенных ограничений на прием и отправку самолетов. С первой половины дня среды до 6:00 четверга воздушное пространство закрывали шесть раз. Это привело к задержке 70 рейсов, отмене 10 вылетов и перенаправлении 36 бортов в другие воздушные гавани.

Аэропорт Жуковский, несмотря на пять случаев введения ограничения на прием и отправку самолетов, задержал только четыре рейса и перенаправил в другие аэропорты два борта.

Во Внукове ограничения вводили только один раз — с 02:05 до 06:01, и на работе воздушной гавани они не сказались.

Серия атак украинских дронов на Москву началась днем в среду, 21 мая, и продолжилась ночью. К вечеру мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили 27 дронов на подлете к городу. Утром число сбитых беспилотников выросло еще на 26 единиц.

По данным Telegram-канала Mash, из-за неоднократного введения план «Ковер», ограничивающего работу аэропортов, во Внукове и Шереметьеве застряли 350 пассажиров. Основная доля пришлась на рейс авиакомпании RedWings в Тель-Авив. Изначально самолет готовили к вылету из Шереметьева, после перенесли, в дальнейшем аэропорт вылета поменяли на Внуково.