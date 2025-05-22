Более 300 пассажиров застряли во Внукове и Шереметьеве из-за атак беспилотников

Mash: почти 350 человек не могут вылететь из Внукова и Шереметьева 22 мая

Почти 350 человек находятся в аэропортах Внуково и Шереметьево. Из-за неоднократного введения плана «Ковер» они не могут вылететь больше суток, сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника канала, 180 пассажиров рейса WZ015 авиакомпании RedWings должны были отправиться из Шереметьева в Тель-Авив вечером 21 мая. Однако несколько раз рейс переносили, а потом аэропорт и вовсе поменяли. Теперь люди ждут вылета во Внукове.

Пассажиров загнали в самолет, где они находились до шести утра. Вариантов размещения им не предоставили, среди ожидающих — пенсионеры и дети.

Также около 160 человек в Домодедово более 10 часов ждут рейса G9 831 в ОАЭ авиакомпании AIR Arabia. Он должен был вылететь в среду в 23:40. По словам пассажиров, на связь представители компании до сих пор не вышли. Гостиницу им не предоставили, среди ожидающих — грудные дети.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия после ограничений столичных аэропортов. Как сообщила пресс-служба ведомства, сотрудники взяли под контроль обеспечение прав застрявших в аэропортах пассажиров.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи несколько раз сообщал об отражении атак БПЛА.