На Кольцевой линии метро Москвы человек попал на пути

Дептранс Москвы: движение на Кольцевой линии метро возобновили

В Москве утром 13 июня частично приостанавливали движение поездов по Кольцевой линии метро из-за того, что на пути попал человек. Проезд восстановили в течение получаса, сообщил Дептранс.

«На Кольцевой линии (пятой) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути», — объявила пресс-служба.

Задержка поездов началась около шести часов утра, а спустя девять минут движение по часовой стрелке полностью перекрыли. Дептранс посоветовал пассажирам садиться на поезда, которые ехали против часовой стрелки, пользоваться большой кольцевой и радиальными линиями. К 06:44 работу метро восстановили, движение поездов ввели в график.

Вечером 31 мая на Сокольнической линии метро произошло ЧП. Из-за технической неисправности остановился поезд. Эвакуировали более 180 человек. Источник 360.ru сообщал о семи пострадавших.

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