До семи человек выросло число пострадавших при ЧП в московском метро

Источник 360.ru: число пострадавших в московском метро выросло до семи человек

Фото: Unsplash

Семь человек пострадали в результате ЧП в московском метро. Об этом сообщил источник 360.ru.

Ранее сообщали о пяти пострадавших. При этом степень тяжести не уточняли.

Ранее замначальника московского метрополитена Юлия Темникова заявила, что в результате происшествия никто не получил повреждений. Всех пассажиров вывели со станции сотрудники учреждения, на месте ЧП работали МЧС и Росгвардия, отметила Темникова.

По данным 360.ru, из столичной подземки после ЧП на Сокольнической линии эвакуировали 171 взрослого и 12 детей.

Остановка поезда на Сокольнической линии метро произошла вечером 31 мая. Очевидцы рассказали о задымлении в вагоне.

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