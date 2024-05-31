Более 180 человек эвакуировали из метро Москвы после ЧП

Источник 360.ru: из московского метро эвакуировали 183 человека

Из столичной подземки после остановки поезда эвакуировали 171 взрослого и 12 детей. Об этом сообщил источник 360.ru.

На станцию метро «Воробьевы горы», в районе которой остановился поезд, прибыл начальник Главного управления МЧС по городу Москве Юрий Жуковский.

«Обстановка спокойная», — сообщил источник.

Эту информацию подтверждают кадры, которые появились в распоряжении 360.ru.

До этого сообщалось, что у станции метро разворачивают пожарные рукава, а врачи готовят носилки. На площади перед вестибюлем — огромное количество спецслужб.

Остановка поезда на Сокольнической линии метро произошла вечером 31 мая. Очевидцы рассказали о задымлении в вагоне.

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