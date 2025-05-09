Москвичей предупредили об ограничениях работы метро в День Победы

Дептранс: в центре Москвы 9 мая станции метро будут работать на вход и пересадку

Некоторые станции метро в центре Москвы 9 мая изменят формат работы. Пассажиры смогут воспользоваться ими только на вход и пересадку, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Ограничения на темно-синей Арбатско-Покровской линии начнут действовать с 05:30. Станции «Площадь Революции», «Арбатская», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» откроются только на вход и пересадку, «Библиотека имени Ленина» — только на пересадку. На станции «Парк Победы» запланированы временные перекрытия как на выход, так и на вход.

По требованию полиции могут ввести ситуативные ограничения на других станциях. Среди них «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Лубянка», «Маяковская» и «Китай-город».

Наземные маршруты укоротят. Трамваи прекратят ходить между станцией «Пролетарская» и Абдельмановской Заставой. С 12:20 автобусам закроют проезд по Варварке.