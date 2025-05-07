Как ездить на такси и каршеринге в Москве 7 и 9 мая. Главное о работе сервисов и связи
В связи с подготовкой к празднованию Дня Победы в Москве начали действовать временные ограничения работы такси, электросамокатов и каршеринга. Об этом предупредила пресс-служба Департамента транспорта столицы. Как еще изменится жизнь горожан 7 и 9 мая — в материале 360.ru.
Какие улицы перекрыли 7 мая
По словам заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, ограничения по движению и парковке ввели на нескольких улицах города. Жителям необходимо планировать свой маршрут заранее с учетом перекрытий.
7 мая с 05:30 до завершения мероприятий перекрыли следующие улицы: Тверская, 1-я Тверская-Ямская и Моховая. Изменения коснутся также улиц Охотный Ряд, Балчуг, Большой Никитской, Болотной, Садовнической, Солянки и Петровки. Невозможно будет проехать по Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Кадашевской набережным.
С 10:00 закрыли движение по Тверскому и Страстному бульварам от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской. До 13:00 9 мая там нельзя будет парковаться.
Также сегодня с 10:00 и до завершения подготовки к параду нельзя будет проехать по Большому и Малому Каменным мостам, улицам Воздвиженке, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Большой Полянке, Новый Арбат и Земляной Вал.
Перекрыты будут Волгоградский проспект от Абельмановской до Люблинской улицы, Оружейный переулок, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд.
Как поменялась работа метро
В центре города в среду ограничили выход с нескольких станций метро. С 05:30 и до окончания перекрытий «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку, а «Библиотека имени Ленина» — только на посадку.
Возможны дополнительные ограничения на «Маяковской», «Пушкинской», «Тверской», «Чеховской», «Лубянке» и «Китай-городе».
Каршеринг, такси и электросамокаты
В связи с подготовкой парада 9 Мая изменилась и работа каршеринга с такси — проезд в зонах движения военной техники закрыли. Также в зонах проведения мероприятия не выйдет арендовать или завершить прокат электросамокатов и велосипедов.
Проблемы со связью в Москве 7-9 мая 2025
С самого утра в столице начались сбои со связью. Москвичи жалуются на проблемы с сервисами доставки еды и вызова такси. При попытке заказать машину в приложении появляются сообщения о нестабильном подключении, рассказали подписчики 360.ru.
«Не думала, что даже на окраине города глушат сеть. Таксист чудом поймал мой заказ через Wi-Fi у дома, хотя у меня даже не появилось оповещение, что он приехал», — отметила одна из местных жительниц.
Система быстрых платежей предупредила москвичей о вероятных сбоях с переводами между счетами и с оплатой, в том числе по картам в терминалах магазинов с 7 по 9 мая. Проблемы объяснили возможными ограничениями доступа в интернет.
«Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе СБП.
Также жителей столицы предупредили о проблемах с доступом в приложение Сбербанка. Для входа в сервис порекомендовали подключаться к сети Wi-Fi.