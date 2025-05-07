Сегодня 12:04 Как ездить на такси и каршеринге в Москве 7 и 9 мая. Главное о работе сервисов и связи 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Москва

Банки

Интернет

Такси

Москва

В связи с подготовкой к празднованию Дня Победы в Москве начали действовать временные ограничения работы такси, электросамокатов и каршеринга. Об этом предупредила пресс-служба Департамента транспорта столицы. Как еще изменится жизнь горожан 7 и 9 мая — в материале 360.ru.

Какие улицы перекрыли 7 мая По словам заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, ограничения по движению и парковке ввели на нескольких улицах города. Жителям необходимо планировать свой маршрут заранее с учетом перекрытий. 7 мая с 05:30 до завершения мероприятий перекрыли следующие улицы: Тверская, 1-я Тверская-Ямская и Моховая. Изменения коснутся также улиц Охотный Ряд, Балчуг, Большой Никитской, Болотной, Садовнической, Солянки и Петровки. Невозможно будет проехать по Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Кадашевской набережным.

С 10:00 закрыли движение по Тверскому и Страстному бульварам от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской. До 13:00 9 мая там нельзя будет парковаться.

Фото: РИА «Новости»

Также сегодня с 10:00 и до завершения подготовки к параду нельзя будет проехать по Большому и Малому Каменным мостам, улицам Воздвиженке, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Большой Полянке, Новый Арбат и Земляной Вал. Перекрыты будут Волгоградский проспект от Абельмановской до Люблинской улицы, Оружейный переулок, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд. Как поменялась работа метро В центре города в среду ограничили выход с нескольких станций метро. С 05:30 и до окончания перекрытий «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку, а «Библиотека имени Ленина» — только на посадку. Возможны дополнительные ограничения на «Маяковской», «Пушкинской», «Тверской», «Чеховской», «Лубянке» и «Китай-городе». Каршеринг, такси и электросамокаты

В связи с подготовкой парада 9 Мая изменилась и работа каршеринга с такси — проезд в зонах движения военной техники закрыли. Также в зонах проведения мероприятия не выйдет арендовать или завершить прокат электросамокатов и велосипедов.

Фото: РИА «Новости»

Проблемы со связью в Москве 7-9 мая 2025 С самого утра в столице начались сбои со связью. Москвичи жалуются на проблемы с сервисами доставки еды и вызова такси. При попытке заказать машину в приложении появляются сообщения о нестабильном подключении, рассказали подписчики 360.ru. «Не думала, что даже на окраине города глушат сеть. Таксист чудом поймал мой заказ через Wi-Fi у дома, хотя у меня даже не появилось оповещение, что он приехал», — отметила одна из местных жительниц. Система быстрых платежей предупредила москвичей о вероятных сбоях с переводами между счетами и с оплатой, в том числе по картам в терминалах магазинов с 7 по 9 мая. Проблемы объяснили возможными ограничениями доступа в интернет. «Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе СБП. Также жителей столицы предупредили о проблемах с доступом в приложение Сбербанка. Для входа в сервис порекомендовали подключаться к сети Wi-Fi.