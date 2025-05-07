Стало известно, на каких улицах Москвы ограничат движение 7 и 9 мая

В Москве перекроют центральные дороги на парад Победы 7 и 9 мая

Движение транспорта ограничат на многих центральных улицах Москвы 7 и 9 мая из-за репетиции и проведения Парада Победы. Об этом сообщили на сайте столичной мэрии.

Также на участках перекрытий жителям и гостям Москвы запретят парковку с 00:01 6 мая до 13:00 9 мая. В некоторых местах ограничение будет действовать с 00:01 8 мая до 13:00 9 мая. Кроме того, временно изменится схема движения на Таганской площади.

Перекрытия улиц для проведения парада начнутся в центре столицы с 05:00 9 мая. Движение закроют по Марксистской улице, Земляному Валу, а также Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской улицах.

Также в День Победы до 13:00 изменят организацию движения машин на Таганской улице. В нескольких переулках введут двустороннее движение вместо одностороннего.

После того, как начнется Парад Победы 9 мая для транспорта закроют часть Волгоградского проспекта от Люблинской улицы. Такие меры будут действовать на Марксистской улице, участке Садового кольца от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады.

Ранее москвичей предупредили, что в столице в День Победы ожидается прохладная, с кратковременными дождями погода.