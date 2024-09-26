Мигрантам предложили запретить работать в такси

В России могут ввести новые ограничения для мигрантов. Без получения местных прав с подтвержденными навыками вождения приезжим запретят работать в такси и пользоваться каршерингом. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил об этом «Парламентской газете» .

После аварии на Планерной улице в Москве 16 сентября, в которой нелегальный мигрант сбил двух детей, депутат направил запросы в МВД и Минтранс. Виновник ДТП получил права всего месяц назад. Нилов предложил изменить правила вождения для иностранцев.

«Если потребуется, будем выходить с законодательной инициативой о запрете пользоваться каршерингом гражданам других государств на основании выданных им на родине водительских удостоверений», — сказал он.

Фракция ЛДПР уже внесла в Госдуму законопроект об обязательном экзамене на проверку навыков вождения, а не только теории, при получении иностранцами водительских удостоверений. Нилов объяснил такую необходимость тем, что мигранты стали виновниками 58,9% аварий с участием такси в 2023 году, и предложил запретить приезжим работать в перевозках людей до получения российских прав.

Другая законодательная инициатива, связанная с мигрантами, уже проходит антикоррупционную экспертизу. Авторы законопроекта предложили обязать приставов снимать на камеру выдворение нелегалов.