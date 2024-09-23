Депортацию мигрантов будут снимать на видео для «вечного» архива

Приставы будут снимать на видео привод мигрантов в суд и их депортацию

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начнут снимать на видеокамеру свою работу: от личного приема и конвоирования мигрантов в суд до выдворения нарушителей за пределы Российской Федерации. «Парламентская газета» отметила, что соответствующий законопроект уже проходит антикоррупционную экспертизу.

В тексте документа говорится, что приставы будут использовать стационарные IP-камеры, фотоаппараты, портативные и мобильные видеорегистраторы.

Их применят для фиксирования исполнительных действий, документирования обстоятельств совершения правонарушений и преступлений, при приводе уклонистов-мигрантов в суд и выдворении лиц без гражданства за пределы страны.

В приказе говорится, что записанные материалы попадут в архив и будут регулярно копироваться на новый носитель после окончания срока эксплуатации предыдущего.

Ранее стало известно, что Минпросвещения разработает меры для адаптации детей иностранцев в школах.