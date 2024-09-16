Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка в Москве, проехав на красный

Уголовное дело возбудили после ДТП на западе Москве, в котором погиб ребенок

Водитель каршеринга на северо-западе Москвы сбил двоих детей, один из них погиб. Об этом сообщил Telegram-канал столичного СК.

ДТП произошло на улице Планерной. Машина ехала на запрещающий сигнал светофора и наехала на двоих детей — мальчика 2012 года рождения и девочку 2011 года. Первый скончался, а вторую госпитализировали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. На место ЧП прибыли правоохранители. Водителя автомобиля задержали и отправили в подразделение.

Telegram-канал прокуратуры Москвы опубликовал видео с места событий. На нем видно, как машину каршеринга помещают на эвакуатор. Капот автомобиля поврежден.

Ранее водитель в Петербурге проехал на красный сигнал светофора и сбил 15-летнюю девочку, которая ехала на электросамокате на зеленый свет. Подростка доставили в больницу.