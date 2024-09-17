Водителя каршеринга задержали в Москве после смертельного ДТП с детьми

В столице задержали водителя каршеринга, который накануне сбил двух детей. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК.
В ближайшее время мужчину доставят в подразделение ведомства, добавили в пресс-службе.
В настоящее время криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, назначили необходимые экспертизы и допросили свидетелей. По факту ДТП возбудили уголовное дело.
В результате наезда мальчик 2012 года рождения погиб на месте. Девочку 2011 года рождения госпитализировали.
Автомобилист сбил детей на Планерной улице накануне вечером. Известно, что машина проехала на запрещающий сигнал светофора. Прокуратура опубликовала видео с места аварии.
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