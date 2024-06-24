Меры безопасности усилили на всех объектах транспортной инфраструктуры Дагестана

Минтранс Дагестана сообщил об усилении мер безопасности на транспорте

На всех объектах транспортной инфраструктуры Дагестана усилили меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Авиационный, железнодорожный и наземный транспорт работают штатно, добавили в министерстве.

«Все рейсы в аэропорту осуществляются в обычном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком», — подчеркнули в пресс-службе.

Накануне вечером неизвестные открыли огонь у православной церкви в Дербенте. Подобное происшествие случилось в Махачкале. Там обстреляли пост ДПС. После вооруженного нападения в Дагестане ввели план «Перехват».

Утром 24 июня в Махачкале и Дербенте завершили контртеррористическую операцию, сообщили «Известия». В Дагестане продолжается розыск пособников нападавших.