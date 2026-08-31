Легализацию овербукинга в России вынесут на обсуждение до конца 2026 года

Авиакомпании и экспертное сообщество смогут выразить мнение о том, каким образом следует легализовать овербукинг в России, с сентября. Обсуждение завершится до конца года. Об этом министр транспорта Андрей Никитин сообщил РИА «Новости» .

«В сентябре начнем это обсуждать, вместе с авиакомпаниями, с сообществами, которые отвечают за права потребителей. Я думаю, до конца года», — сказал он.

Продажу большего числа билетов, чем есть на рейсе, планируется узаконить в виде поправок к Воздушному кодексу России. Никитин сообщал ранее, что авторы инициативы руководствуются принципом защиты интересов пассажиров и зарубежным опытом.

Ранее глава Союза пассажиров России Кирилл Янков раскритиковал предложение узаконить овербукинг. По его мнению, это не пойдет на пользу покупателям билетов.