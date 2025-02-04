Авиаюрист Герасимов: при овербукинге пассажир может получить компенсацию

Иногда пассажиров могут не пустить на рейс из-за его полной загруженности, несмотря на наличие билета. Это происходит из-за практики овербукинга, разрешенной Росавиацией в определенных ситуациях. Заслуженный адвокат России, доктор юридических наук и эксперт организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал Общественной Службе Новостей , когда можно использовать овербукинг и что делать, если ваш рейс переполнен.

По его словам, овербукинг разрешен в России при условии, что следующий рейс того же перевозчика по тому же направлению отправляется не позже чем через три часа. Такие рейсы продаются с учетом сверхбронирования всеми авиакомпаниями, работающими на территории страны.

Как правило, места, которые отдают при сверхбронировании, чаще всего остаются пустыми. Статистика показывает, что около 30% пассажиров не приходят на посадку, сдают билеты или опаздывают на самолет.

Если авиакомпания использовала овербукинг и проданных мест оказалось больше, чем вмещает лайнер, она должна предоставить компенсацию. Если есть возможность повышения класса, пассажир получает компенсацию и место в самолете более высокого класса. Если нет — денежную компенсацию стоимости авиаперелета и место на следующем рейсе. Кроме того, пассажиру предоставляются прохладительные напитки в течение трех часов после события, а свыше трех часов еще и горячее питание, подчеркнул Герасимов.