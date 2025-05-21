Глава Союза пассажиров Янков раскритиковал легализацию овербукинга

Легализация овербукинга авиакомпаний может создать серьезные трудности для пассажиров. Об этом заявил глава Союза пассажиров России Кирилл Янков в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам эксперта, доказывать факты превышения брони практически невозможно обычному человеку. Только специальные ведомства, такие как Росавиация, Роспотребнадзор или прокуратура, могут разобраться в каждом конкретном случае.

Легализация данной процедуры может добавить пассажирам лишнюю долю стресса и сомнений относительно достоверности бронирования билетов. Янков выступил против снятия запрета на овербукинг, аргументируя это отсутствием выгоды для пассажиров и малым размером бонусов для перевозчиков.