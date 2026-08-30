В России началась работа над легализацией овербукинга

В России планируют узаконить продажу большего числа билетов, чем есть на рейсе. Легализация овербукинга позволит защитить права пассажиров. Об этом министр транспорта Андрей Никитин сообщил РИА «Новости».

Изменения в Воздушный кодекс России разрабатываются совместно с ведомствами и общественностью. Минтранс, по словам Никитина, руководствуется зарубежной практикой и интересами потребителей. Специалисты хотят прописать четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли.

«Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры — те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла», — сказал он.

Ранее генпрокуратура заступилась за пассажиров, не попавших на рейс из-за овербукинга. Надзорное ведомство предложило обязать авиакомпании возвращать деньги за билеты.