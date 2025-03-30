Юрист рассказал, каким водителям с 1 апреля грозит штраф до 15 тысяч рублей

Новоявленные граждане России и обладатели вида на жительство, не успевшие заменить водительские права, с 1 апреля получат штраф. Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил об этом РИА «Новости» .

Изменения в федеральном законе о безопасности дорожного движения вступили в силу в 2023 году. С тех пор иностранцы, получившие ВНЖ или гражданство России до 1 апреля 2024 года, в течение года обязаны заменить водительские права на российские. Причем сделать это можно без экзаменов.

«Срок на замену прав в упрощенном порядке истекает 1 апреля 2025 года. Начиная с этой даты управление транспортными средствами с иностранными правами будет считаться административным правонарушением», — заявил юрист.

Штраф составит от пяти до 15 тысяч рублей. С 1 апреля, по словам Хаминского, для замены иностранных прав на российские водителям придется сдавать экзамены — по категориям А и B теорию, по C и D теорию и практику.

Проблемы с законом можно получить не только разъезжая без прав, но и неправильно утилизировав покрышки. Ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев сообщил, что нельзя выбрасывать их в обычный бак возле дома.