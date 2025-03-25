Автоэксперт Шапарин указал на «ловушку» в законе о смене зарубежных прав

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, обсудил с RT необходимость закона о замене иностранных водительских удостоверений. Он указал на некоторые недостатки данной инициативы.

Согласно новым правилам, автомобилисты, давно использующие иностранные права, обязаны заменить их на российские. До 1 апреля замена возможна без сдачи экзаменов, после этой даты потребуется пройти лишь теоретический экзамен.

Шапарин отметил, что изменение законодательства направлено на легализацию водителей, которые долгое время управляют машинами с иностранными правами, не получая российских.

Тем не менее, эксперт выявил «ловушку» в новых правилах. Граждане России, лишенные права управления транспортным средством, смогут получить иностранные водительские удостоверения в другой стране и продолжать ездить по ним в России в течение года, пояснил специалист.