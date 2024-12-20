Движение поездов полностью восстановили после аварии в Мурманской области

Движение поездов на станции Княжная в Мурманской области полностью восстановили после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Станция полноценно заработала около половины первого ночи. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

«Открыто движение по обоим путям станции Княжая Октябрьской железной дороги после завершения всех восстановительных работ», — рассказали представители ОЖД.

Грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом на станции Княжая вечером 18 декабря. От полученных травм погибли два пассажира, пострадали более 30 человек, в том числе дети.

Правоохранители задержали машиниста грузового состава. Его подозревают в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей. Обстоятельства железнодорожной катастрофы устанавливаются.

По предварительным данным, одной из причин аварии мог стать сломанный токоприемник у локомотива грузового поезда.