Машиниста грузового поезда задержали в Мурманской области

В Мурманской области правоохранители задержали машиниста грузового состава после аварии с пассажирским поездом. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Мужчина подозревается в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух людей. Следователи провели осмотр места ЧП и организовали необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
Вечером 18 декабря грузовой состав столкнулся с прибывшим пассажирским поездом сообщением «Мурманск-Санкт-Петербург» на станции Княжая в Мурманской области.