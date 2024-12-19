Машиниста грузового поезда задержали в Мурманской области

В Мурманской области правоохранители задержали машиниста грузового состава после аварии с пассажирским поездом. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Мужчина подозревается в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух людей. Следователи провели осмотр места ЧП и организовали необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Вечером 18 декабря грузовой состав столкнулся с прибывшим пассажирским поездом сообщением «Мурманск-Санкт-Петербург» на станции Княжая в Мурманской области.

Из-за аварии 14 грузовых и четырех пассажирских вагона сошли с рельсов. От полученных травм погибли два пассажира, общее количество пострадавших превысило 30 человек.