Сегодня 02:28 Умер еще один пассажир попавшего в аварию под Мурманском поезда Фото: Freepik
В больнице умер еще один пассажир поезда, столкнувшегося с товарным составом в Мурманской области. Об этом сообщил в
Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.
«За жизнь нескольких пассажиров продолжают бороться врачи. По дороге в больницу скончалась женщина. К сожалению, несколько минут назад умер еще один пассажир», — сказал он.
Ранее сообщалось о
гибели 50-летней женщины после столкновения составов в Кандалакшском районе 18 декабря. Она умерла по пути в больницу с места ЧП. Ее родственники получат от РЖД страховку и 2,2 миллиона рублей.
При столкновении грузового и пассажирского поездов в Мурманской области пострадали 17 человек в возрасте от восьми до 72 лет. В настоящее время
установлены личности 13 пострадавших.
Следователи завели
уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации пассажирского транспорта.
Сегодня 03:46 В России захотели увеличить переработки и отзывать работников из отпусков
Сегодня 03:37 Россиянам объяснили, как выгодно вложить деньги перед Новым годом
Сегодня 03:34 Силовики выяснят, как исполнитель теракта с Кирилловым попал в Россию
Сегодня 03:20 «Позор для Запада». Встреча генсека НАТО с Зеленским возмутила офицера из США
Сегодня 03:10 Ростовские власти подтвердили атаку дрона на нефтебазу
Сегодня 03:04 Российскую модель с обложек Glamour и Bazaar насмерть сбили в Париже Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте