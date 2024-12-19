Умер еще один пассажир попавшего в аварию под Мурманском поезда

В больнице умер еще один пассажир поезда, столкнувшегося с товарным составом в Мурманской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.

«За жизнь нескольких пассажиров продолжают бороться врачи. По дороге в больницу скончалась женщина. К сожалению, несколько минут назад умер еще один пассажир», — сказал он.

Ранее сообщалось о гибели 50-летней женщины после столкновения составов в Кандалакшском районе 18 декабря. Она умерла по пути в больницу с места ЧП. Ее родственники получат от РЖД страховку и 2,2 миллиона рублей.

При столкновении грузового и пассажирского поездов в Мурманской области пострадали 17 человек в возрасте от восьми до 72 лет. В настоящее время установлены личности 13 пострадавших.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации пассажирского транспорта.