Одной из причин ЧП в Мурманской области могла стать поломка в локомотиве

Одной из причин железнодорожной катастрофы в Мурманской области мог стать сломанный токоприемник у локомотива грузового поезда. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Машинист и его помощник вышли из кабины, чтобы устранить поломку, оставив состав без присмотра», — заявил собеседник агентства.

При этом, по одной из версий, локомотивная бригада поставила недостаточно тормозных башмаков, по другой — тормозная магистраль под днищем поезда истощилась. В результате стоявший на подъеме грузовой состав покатился назад и столкнулся с пассажирским. Однако истинную причину крушения еще предстоит выяснить следствию.

Утром машиниста грузового состава задержали. Его заподозрили в нарушении правил эксплуатации поездов, повлекшем за собой гибель двух человек. Следователи устанавливают все обстоятельства крушения.