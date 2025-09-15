Поезда снова ходят по маршруту Санкт-Петербург — Луга. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Сегодня в 21:44 железнодорожники открыли движение по одному пути на участке Мшинская — Строганово. Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются», — отметили в ОЖД.

Для перевозки пассажиров администрация Ленинградской области выделила большие автобусы, которые ходили до станции Сиверская, пока устраняли последствия происшествия.

В воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о происшествии на железной дороге. На перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов. Следователи рассматривают версию диверсии.

Позже Дрозденко уточнил, что в Ленинградской области тепловоз с 15 пустыми цистернами сошел с рельсов. Пострадавших нет, движение поездов приостановлено в двух направлениях. Губернатор также сообщил, что авария произошла рядом со станцией Семрино в Гатчинском районе. Машинист погиб.

Позже Октябрьская железная дорога объявила о восстановлении движения поездов на участке Санкт-Петербург — Вырица после инцидента с локомотивом. Затем стало известно, что поезда снова ходят на станции Семрино.

В конце августа вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Липецкой области. Предварительной причиной ЧП криминалисты назвали ошибку при установке стрелочных переводов. Владелец товарного состава и железнодорожной инфраструктуры получил ущерб на сумму более одного миллиона рублей.