Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Липецкой области

СК завел дело после схода вагонов товарного поезда в Липецкой области

Проходивший через станцию Телегино Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области грузовой состав потерял два вагона, которые сошли с рельсов и повредили полотно. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что авария на железной дороге произошла в минувший вторник, 26 августа.

Предварительной причиной схода вагонов криминалисты назвали ошибку при установке стрелочных переводов.

Владелец товарного состава и железнодорожной инфраструктуры получил ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

В рамках возбужденного уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта решается вопрос о компенсации.

Все обстоятельства и причины схода вагонов с рельсов установят следователи.

