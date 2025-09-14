В Ленобласти из-за схода с рельсов тепловоза погиб машинист

При сходе с рельсов тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области погиб машинист. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой», — уточнил он.

Дрозденко отметил, что в регионе проводятся проверочные действия из-за схода с рельсов одиночного тепловоза. На восстановление движения в обоих направлениях на поврежденный участок направлены дополнительные силы.

Также губернатор сообщил, что на направлении Луга — Гатчина — Петербург увеличили количество автобусов.

Рано утром в воскресенье в Ленобласти на перегоне Строганово — Мшинская с рельсов сошли три вагона порожнего товарного состава. Электропоезда на участке Сиверская — Луга отменили, вероятны задержки в расписании пассажирских и грузовых поездов дальнего следования.