В Ленобласти с рельсов сошли три вагона

Дрозденко: три вагона порожнего состава сошли с рельсов в Ленобласти

В Ленинградской области с рельсов сошли три вагона порожнего товарного состава. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Правоохранительные органы работают в Лужском районе. На перегоне Строганово — Мшинская с рельсов сошли три вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии», — написал он.

Глава региона уточнил, что отменили электрички на участке движения Сиверская — Луга, вероятны задержки в расписании пассажирских и грузовых поездов дальнего следования.

Дрозденко добавил, что к месту ЧП из Санкт-Петербурга направили два аварийно-восстановительных поезда.

«По уточненным данным с рельс сошел тепловоз с 15-ю порожними цистернами. Жертв нет. Движение поездов перекрыли в двух направлениях, задержали движение 10 пригородных электричек», — уточнил губернатор.

Днем ранее поезда задержали после взрыва на ж/д путях в Орловской области.