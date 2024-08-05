Движение на участке трассы «Байкал» в Бурятии восстановили

Легковые автомобили 5 августа начали пропускать на участке федеральной дороги «Байкал» в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

«По одной-две машины с промежутком в две-три минуты», — уточнили в министерстве.

Накануне паводком повредило три моста на трассе Улан-Удэ — Чита. Движение остановили, потому что из-за обильных осадков и подъема уровня воды участок дороги на 589-м километре был полностью размыт.

Вышедшие из берегов реки затопили несколько муниципалитетов республики, а также прорвали Хонхолойскую дамбу. Из-за наводнения в регионе ввели режим ЧС. Жителей попадающих в зону затопления населенных пунктов срочно эвакуировали в пункты временного размещения.

Ранее река Ильинка размыла два из трех мостов, которые связывают село Новоильинск в Бурятии с внешним миром. В домах пропал свет.