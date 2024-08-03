Жителей улуса Бом эвакуировали в Бурятии

Цыденов: подпадающих под затопление жителей бурятского Бома эвакуировали в ПВР

Жителей домов улуса Бом в Бурятии эвакуировали в пункт временного размещения из-за опасности затопления. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в Telegram-канале.

«В улусе Бом из домов, которые могут попасть в затопление, людей разместили в ПВР», — написал он.

По словам Цыденова, сейчас в Хонхолое в ожидании воды привели в готовность всю технику. Также о возможном затоплении предупредили местных жителей, волонтеров и специалистов экстренных служб.

В пункты временного размещения завезли матрасы, маты и другие необходимые предметы. Людей готовы обеспечить едой и водой.

Ранее на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии произошел перелив через дамбу. На фоне этого возникла угроза подтопления для пяти сел.

В конце июля из-за сильных дождей дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Ростовской области. В регионе ввели режим ЧС.