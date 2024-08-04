Три моста повредило паводком на федеральной трассе в Бурятии

Три моста повредило паводком на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем
Telegram-канале.
«Два участка федеральной трассы в зоне затопления. Есть проблемы пока с тремя мостами», — написал он.
Автомобилистам посоветовали выстраивать свой маршрут по объездным трассам. Цыденов опубликовал альтернативную схему для тех, кто собирался ехать по дороге Улан-Удэ — Чита.
Фото: Фото: Telegram-канал Главы Бурятии Алексея Цыденова
Вышедшие из берегов реки затопили несколько муниципалитетов Бурятии, а также прорвали Хонхолойскую дамбу. В республике объявили
режим чрезвычайной ситуации.
Проходящий через Мухоршибирский район Бурятии участок федеральной автодороги «Байкал» с 556-го по 587-й километр
закрыли для движения транспорта.
Ранее в Бурятии реки перекрыли дороги к населенным пунктам Горхон, Дархит и Челутай. В пункты временного размещения уже привезли
жителей улуса Бом, чьи дома попали в зону подтопления. Цыденов пообещал, что после ухода воды власти восстановят все размытые дороги и помогут населению.
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