Три моста повредило паводком на федеральной трассе в Бурятии

Глава Бурятии Цыденов: на трассе «Байкал» повредило паводком три моста

Три моста повредило паводком на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале .

Автомобилистам посоветовали выстраивать свой маршрут по объездным трассам. Цыденов опубликовал альтернативную схему для тех, кто собирался ехать по дороге Улан-Удэ — Чита.

«Два участка федеральной трассы в зоне затопления. Есть проблемы пока с тремя мостами», — написал он.

Вышедшие из берегов реки затопили несколько муниципалитетов Бурятии, а также прорвали Хонхолойскую дамбу. В республике объявили режим чрезвычайной ситуации.

Проходящий через Мухоршибирский район Бурятии участок федеральной автодороги «Байкал» с 556-го по 587-й километр закрыли для движения транспорта.

Ранее в Бурятии реки перекрыли дороги к населенным пунктам Горхон, Дархит и Челутай. В пункты временного размещения уже привезли жителей улуса Бом, чьи дома попали в зону подтопления. Цыденов пообещал, что после ухода воды власти восстановят все размытые дороги и помогут населению.