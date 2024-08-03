Режим ЧС ввели в Бурятии из-за наводнения

Вышедшие из берегов реки затопили несколько муниципалитетов Бурятии, а также прорвали Хонхолойскую дамбу. В сложившихся условиях глава республики Александр Цыденов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации.

«С сегодняшнего дня введен ЧС республиканского уровня, поскольку уже несколько муниципалитетов задействованы», — заявил Цыденов в своем обращении, которое опубликовал Telegram-канал UlanMedia .

Глава республики уточнил, что самая сложная ситуация сложилась в Заиграевском районе, где вышли из берегов реки Илька и Ара-Кижа. Их наполнили горные воды, сошедшие из-за обильных осадков.

В районе Новоильинска затопило 12 придомовых участка, а потоки воды смыли два автомобильных и три пешеходных моста. Пункт временного размещения открыли в в местной школе.

Кроме того, реки перекрыли дороги к населенным пунктам Горхон, Дархит и Челутай. Сложная ситуация сложилась на трассе между Саган-Нуром и Шабуром. Жителей обеспечили водой и продуктами.

«Смыта объездная дорога строящегося моста в селе Новый Заган, под угрозой обрушения мост в селе Хонхолой — движение закрыто, под угрозой прорыва объездная дорога к аварийному мосту в селе Гашей», — перечислил Цыденов.

Из-за потоков рек также переполнилось Хонхолойское водохранилище. Под угрозой затопления оказались пять населенных пунктов, но в пункт временного размещения отправили только жителей улуса Бом, чьи дома попали в зону затопления.