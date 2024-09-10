Большинство пассажиров направили из Жуковского в гостиницы и другие аэропорты

Пресс-служба Жуковского сообщила об открытии аэропорта в ближайшее время

Аэропорт Жуковский готовится к открытию в ближайшее время. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Представители аэропорта сообщили, что большинство пассажиров, ожидавших рейс, разместили в гостиницах или направили в другие хабы.

«Ожидаем открытия аэропорта. Информация о времени будет сообщена дополнительно», — рассказали в пресс-службе.

На территории воздушной гавани 10 сентября обнаружили обломки сбитого беспилотника ВСУ. Сотрудники СК России начали следственные действия на месте их падения. По этой причине работу аэропорта приостановили.

В Росавиации сообщали, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводили на фоне атаки ВСУ, сняли с аэропортов Внуково и Домодедово. Также работу в штатном режиме начал аэропорт Шереметьево.