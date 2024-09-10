Обломки сбитого беспилотника упали на территорию аэропорта Жуковский

Обломки беспилотника самолетного типа рухнули на территории аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают работу в аэропорту. Он возобновит работу в штатном режиме по окончании следственных действий.

Пресс-служба аэропорта принесла извинения пассажирам, у которых задержались рейсы.

«Просим проявить понимание: действующие ограничения вызваны форс-мажорными обстоятельствами и направлены на обеспечение максимального уровня безопасности гостей аэропорта», — добавили там.