Обломки сбитого беспилотника упали на территорию аэропорта Жуковский
Обломки беспилотника самолетного типа рухнули на территории аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают работу в аэропорту. Он возобновит работу в штатном режиме по окончании следственных действий.
Пресс-служба аэропорта принесла извинения пассажирам, у которых задержались рейсы.
«Просим проявить понимание: действующие ограничения вызваны форс-мажорными обстоятельствами и направлены на обеспечение максимального уровня безопасности гостей аэропорта», — добавили там.
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