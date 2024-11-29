АвтоВАЗ начнет розничные продажи Lada Aura с 30 ноября

АвтоВАЗ объявил о старте розничных продаж седана Lada Aura. Уже с 30 ноября автомобили будут доступны в дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Рекомендованная розничная цена — от 2,6 миллиона рублей.

С начала декабря автомобили начнут поступать в другие регионы России. Первыми среди них станут Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Челябинская и Нижегородская области, а также Крым и Татарстан.

«С 30 ноября 2024 года заказать бизнес-седан Aura можно будет в любом официальном дилерском центре Lada», — подчеркнули в пресс-службе компании.

В декабре 2024 года АвтоВАЗ намерен нарастить производство Lada Aura: уже во второй половине месяца в планах компании выпускать до 76 автомобилей в день. Это позволит бесперебойно пополнять дилерскую сеть новыми бизнес-седанами и соблюдать сроки поставок по государственным и корпоративным заказам.

АвтоВАЗ представил бизнес-седан Lada Aura, созданный на базе Lada Vesta. Новинка на 25 сантиметров длиннее своего предшественника, а для отделки салона премиум-версии использовали более дорогие материалы. Запустил серийную сборку новых машин президент Владимир Путин.

Однако российские депутаты не захотели пересаживаться на отечественный автомобиль Lada Aura из-за удлиненной задней двери и отсутствия задних воздуховодов. Они распереживались, что не смогут выйти из машины на забитой парковке возле здания Госдумы или вспотеют перед важной встречей.