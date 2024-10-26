Новая Lada Aura не угодила российским депутатам

Российские депутаты не захотели пересаживаться на отечественный автомобиль Lada Aura из-за отсутствия удлиненной задней двери и задних воздуховодов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, первое неудобство затрудняет открывание дверей на парковке возле здания Госдумы, а второе повышает риск вспотеть перед важной встречей.

Кроме того, в новом автомобиле всего один USB-порт, короткий подлокотник и нет автоматической доводки у стеклоподъемников. Также в Aura нет люка, панорамной крыши, столика для ноутбука и регулировки задней спинки, хотя базовая модель стоит порядка 2,8 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что стоимость бизнес-седана Lada Aura в полной комплектации превысит три миллиона рублей. Президент России Владимир Путин дал старт серийному производству машины 9 октября.