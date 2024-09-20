20 сентября 2024 01:34 «Ничего суперского». Стоимость новой Lada Aura смутила экспертов Автоэксперт Попов: в Lada Aura нет ничего особенного, обычная комплектация 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Технологии

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АвтоВАЗ готовится к серийному выпуску бизнес-седана Lada Aura, созданного на базе Lada Vesta. Новинка длиннее предшественника на 25 сантиметров, для отделки салона премиум версии использовали более дорогие материалы, стоимость его превысит три миллиона рублей. За что просят такие деньги — выяснял 360.ru.

Что известно о новом бизнес-седане Lada Aura Новинку от АвтоВАЗа Lada Aura официально презентовали 8 июня 2023 года на выставке в Сочи «Евразия — наш дом». Президент России Владимир Путин приехал на Lada Aura на открытие участка платной федеральной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Глава государства остался доволен автомобилем. Второй раз он похвалил машину на заседании правительства, комментируя отчет главы Минпромторга России Антона Алиханова.

Фото: РИА «Новости»

Внешне Lada Aura отличается от Vesta удлиненной задней дверью и немного иной формой заднего бампера. Новинка от АвтоВАЗа представлена только в кузове седан. Все 25 дополнительных сантиметров пришлись на расстояние между передними сиденьями и задними. В интерьере для отделки сидений используется натуральная кожа, в более дешевом сегменте — экокожа и ткань. Среди достоинств можно отметить просторный второй ряд, симпатичный внешний вид и комфортабельная подвеска. Из недостатков — высокая цена, небольшой багажник. Эксперты сошлись во мнении, что это добротный автомобиль, но ни о какой премиальности речи идти не может.

Фото: РИА «Новости»

Характеристики Lada Aura Lada Aura представлена в кузове седан, пятиместная. Длина автомобиля составляет 4690 миллиметров, ширина — 1764 миллиметра, высота — 1496 миллиметров. Колесная база на 250 миллиметров больше, чем у базовой Vesta, и составляет 2885 миллиметров. Клиренс — 178 миллиметров. Снаряженная масса автомобиля — 1440 килограмма, объем багажника — 480 литров, как и у предшественницы. Характеристики двигателя Lada Aura: Тип двигателя — бензиновый;

Объем — 1,8 литра;

Мощность — 122 лошадиные силы;

Привод — передний;

Код двигателя — ВАЗ-21179.

Фото: РИА «Новости»

Эксплуатационные показатели Lada Aura: Максимальная скорость — 185 километров в час;

Разгон 0 –100 километров в час — 11,0 секунды;

Расход топлива на 100 километров: городской / загородный / смешанный цикл — 10,3 / 6,0 / 7,5 литра;

Трансмиссия — вариатор (CVT);

Объем топливного бака — 55 литров;

Марка топлива — АИ-92;

Экологический класс — Euro 5. Подвеска и тормоза: Тип передней подвески — независимая, пружинная;

Тип задней подвески — полунезависимая, пружинная;

Передние тормоза — дисковые вентилируемые;

Задние тормоза — дисковые. Lada Aura имеет пять цветовых решений: «Пантера», «Ледниковый», «Серенада», «Платина» и «Кориандр». Вариантов обивки салона предусмотрено три: светло-серая натуральная кожа, черная натуральная кожа и черная комбинация ткани с экокожей. Обивку изготовила фирма «Русская кожа» из Рязани. Эта же компания занимается поставкой кожи для производства автомобилей Aurus.

Фото: РИА «Новости»

Комплектации автомобилей Lada Aura Комплектаций будет три: Techno, Aura Black и Aura Grey. Во все версии по умолчанию входит: подлокотник заднего дивана, металлические накладки на педали и пороги с гравировкой имени модели, 60%-ная тонировка задней полусферы окон и модем с предоплаченным тарифом. У Lada Aura Techno установлены 16-дюймовые легкосплавные колеса, мультимедийная система попроще EnjoY 7', обогрев только нижней части заднего дивана. У двух старших версий задние сиденья будут обогреваться вместе со спинкой. Машины оснастят 17-дюймовыми литыми дисками и более продвинутой аудиосистемой — EnjoY Vision Pro 10'. Также отличается руль — его оформили двумя цветами кожи. На сиденьях — тисненая кожа.

Фото: РИА «Новости»

Сколько будет стоить новая Aura в 2024 году Стоимость премиум-версии седана Lada Aura превысит три миллиона рублей. Цена базовой версии, которую планируют использовать, в том числе, и в автопарках, составит от 2,6 до 2,8 миллиона рублей. Независимый атоэксперт Дмитрий Попов в беседе с 360.ru заявил, что три миллиона за российский автомобиль в топовой комплектации — это «вызывает вопросы». Эксперт отметил, что главная задача отечественного автопрома — создать премиальный автомобиль для «людей побогаче». Lada Aura по его мнению, пока не дотягивает. «В ней ничего такого, особенного суперского нет — кожаный салон и длиннее на 25 сантиметров. Если б там был какой-то супер офигенный двигатель или какая-то супер офигенная коробка передач… Там в общем все то, что обычно в топовой комплектации любая машинка предполагает», — отметил Попов.

Фото: РИА «Новости»

Общественный деятель Владимир Михайлов рассказал 360.ru, как обстоят дела с репутацией российского автопрома и как отечественные потребители выбирают машины. «По уровню качества, я думаю, мы можем конкурировать с китайским автопромом. Там тоже нет такой долгой истории», — отметил Михайлов. Репутация бренда зарабатывается даже не годами, а десятилетиями, но все же для покупателя основополагающее — это соотношение цены и качества. С другой стороны, за два-три года можно определить качество автомобиля. В России многие покупают автомобиль на основе народной молвы. «Качество — это самое сложное, что можно подделать. Если ты говоришь, что у тебя качественный автомобиль, а он постоянно ломается, то эти люди исплюются, и об этом будут завтра знать все», — заявил общественный деятель. Если автомобиль качественный, то это подтверждается со временем, добавил Михайлов.

Можно за короткий срок растерять имя, создаваемое десятилетиям. А за год, два, три года можно завоевать репутацию такую, что «да, хороший автомобиль». Владимир Михайлов Общественный деятель

Михайлов также отметил, что на начальных стадиях продажи нового автомобиля можно было бы поощрять покупателей льготными кредитами или стимулировать россиян на покупку через госпрограммы или другими способами.

Фото: РИА «Новости»

Серийное производство Aura Запуск серийного производства Lada Aura запланирован на сентябрь. Об этом РБК рассказал президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов. Он отметил, что до запуска в серию требуется доработать «ряд штрихов». Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков прокатился по Москве и трассе на предсерийной Lada Aura и сравнил ее с базовой моделью. Он отметил ряд преимуществ, но в целом подчеркнул, что Lada Aura — это удлиненная Vesta в топ-оснащении. Согласно информации Кадакова, собрано 10 предсерийных автомобилей. Семь из них пойдут в «опытную эксплуатацию», а три машины завод ставил для «доводки ездовых свойств» и на сертификацию.