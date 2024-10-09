Путин запустил серийную сборку Lada Aura

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт серийной конвейерной сборке нового отечественного седана бизнес-класса Lada Aura. Это произошло во время участия главы государства в запуске промышленных объектов в регионах страны.

Он поздравил сотрудников АвтоВАЗа с запуском серийного производства автомобиля Lada Aura, а также поблагодарил «трудовой коллектив за работу и профессионализм». Путин напомнил, что минувшим летом попробовал поездить на новой модели и ему понравилось.

Модель Lada Aura собрали на платформе Lada Vesta. У машины премиум-класса увеличенный салон, выполненный из натуральной кожи. Автомобиль получил двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиные силы.

В Кремле ранее заявили, что управление делами президента тщательно изучит характеристики автомобиля Lada Aura для возможного его использования в государственной службе.