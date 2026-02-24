Аэропорт Сочи снял ограничения на прием и выпуск рейсов

Аэропорт Сочи снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации .

Ранее временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. На фоне атаки беспилотников в Сочи несколько раз за день объявляли угрозу БПЛА, работали сирены.

Из-за этого задерживались и перенаправлялись рейсы. Только вчера 11 маршрутов ушли на запасные аэродромы.

Из-за угрозы атаки БПЛА в городе прервали матч КХЛ между «Сочи» и ЦСКА при счете 0:0.

Сегодня за ночь над Россией силы ПВО сбили 79 украинских дронов. Больше всего беспилотников уничтожили над Белгородской областью и Краснодарским краем. Также БПЛА сбили над Крымом, Азовским морем, Саратовской, Ростовской и Курской областями, а также Адыгеей.