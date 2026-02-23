Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА, который проходил во Дворце спорта «Большой» на федеральной территории «Сириус», прервали после первого периода при счете 0:0 из-за угрозы атаки БПЛА.

Начало встречи откладывали более чем на час из-за авиационной опасности. Команды успели сыграть один период матча, после чего диктор по стадиону попросил болельщиков покинуть стадион.

«Внимание! Угроза БПЛА. Просим всех незамедлительно проследовать в укрытие», — объявил он, после чего зрители ушли с трибун.

В городе звучали сирены систем оповещения.

В КХЛ подтвердили, что игру решили не продолжать из-за повторного объявления режима атаки беспилотников на территории регионов.

«В связи с повторным объявлением на территории „Сириуса“ и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч „Сочи“ — ЦСКА не будет продолжен. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу», — указали в заявлении.

Ранее из-за той же угрозы в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара вводили временные ограничения на полеты. В результате 11 рейсов в Адлер ушли на запасные аэродромы.