Силы ПВО сбили почти 80 дронов за ночь

В течение минувшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 79 украинских БПЛА в небе над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 21 дрон ликвидировали над территорией Белгородской области, по 15 — над Краснодарским краем и Черным морем, 11 — над Крымом, девять — над Азовским морем. Еще пять БПЛА сбили над Саратовской областью, по одному — над Ростовской и Курской областями, а также Адыгеей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнял, что БПЛА ликвидировали в Неклиновском и Каменском районах. Информация о разрушениях на земле и пострадавших не поступала.

В аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи накануне вводили ограничения на прием и выпуск самолетов из-за мер безопасности. Мэр Сочи Андрей Прошунин призывал местных жителей и туристов укрыться в помещениях без окон и не гулять по улицам.