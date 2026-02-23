В Сочи 11 рейсов ушли на запасные аэродромы из‑за ограничений на фоне атаки БПЛА

В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара вводили временные ограничения на полеты для безопасности. В результате 11 рейсов в Адлер ушли на запасные аэродромы, сообщили в Росавиации .

Задерживаются 23 рейса на вылет из Сочи — в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Хургаду и другие города. В терминале обстановка спокойная, службы аэропорта обеспечивают комфорт пассажирам, уточнили в ведомстве.

Ограничения ввели на фоне атаки беспилотников. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в телеграм-канале, что силы ПВО отражают налет. Он призвал жителей и гостей курорта не гулять на набережной, покинуть улицы и укрыться в помещениях без окон.

Местные жители рассказали 360.ru, что услышали сирены и голосовые предупреждения уже в третий раз за день. Также матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА отложили из-за угрозы атаки беспилотников в городе.

На днях из-за атаки ВСУ в аэропорту Сочи задержали около 20 рейсов на вылет и посадку.