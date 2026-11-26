«Аэрофлот» с 1 декабря 2026 года запустит реализацию авиабилетов по субсидированным тарифам на 2027 год. Об этом заявила пресс-служба перевозчика.

Покупку проездных документов разделят на две очереди. Сначала откроются вылеты на период с января по март, а ближе к 15 декабря станет доступно бронирование на даты с апреля по октябрь. Число субсидируемых государством направлений в новом сезоне достигнет 26.

Приобрести билеты можно будет через сайт авиакомпании, мобильное приложение, в уполномоченных агентствах или кассах. При этом в Калининграде и дальневосточных городах визиты в собственные офисы перевозчика организуют исключительно по предварительной онлайн-записи — она стартует 26 ноября.

В компании посоветовали для оформления билетов на летний период записываться в офисы продаж с 15 декабря. В следующем году «Аэрофлот» планирует увеличить географию субсидируемых государством перелетов до 26 направлений.

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