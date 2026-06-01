«Аэрофлот» возобновил рейсы из Москвы в Дубай впервые за три месяца

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» впервые за три месяца вылетел из Москвы в Дубай. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Полет выполняют на Boeing 737, время в пути составит около шести часов. В июне рейсы будут ходить один раз в сутки, а с 1 июля — дважды в сутки. Последние вывозные рейсы из ОАЭ «Аэрофлот» выполнил 11 марта.

Авиакомпания отменила полеты в Абу-Даби и Дубай и обратно 1 марта из-за продления ограничений на воздушное пространство Объединенных Арабских Эмиратов. Пассажирам предложили переоформить билеты на другие даты или вернуть деньги.

В конце апреля Росавиация разрешила снова продавать билеты на рейсы в ОАЭ и из них, а также прокладывать маршруты через воздушное пространство Ирана. Менее чем за неделю до этого ведомство разрешило полеты в Израиль, но только в определенные часы.