Росавиация разрешила полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

Росавиация после консультаций с Министерством транспорта и МИД вернула разрешение продавать билеты на рейсы в ОАЭ и из них. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

Кроме того, российские самолеты снова могут летать над Ираном при условии соблюдения требований властей республики. Специалисты будут продолжать мониторить ситуацию, чтобы соблюсти безопасность пассажиров.

Ограничения ввели в конце февраля, после начала боевых действий на Ближнем Востоке.

Ранее Росавиация частично разрешила рейсы в Израиль. Летать туда и оттуда можно с 07:00 до 01:00 по местному времени (совпадающему с московским). При этом окончательное решение, возобновлять полеты или нет, остается за самими авиакомпаниями.