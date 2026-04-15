Росавиация частично разрешила полеты в Израиль

Росавиация обновила рекомендации по использованию российскими авиакомпаниями воздушного пространства Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно новым указаниям, в период с 16 апреля по 15 мая рейсы из России в Израиль разрешили только в определенные часы — с 7:00 до 1:00 по московскому времени. В ночное время, с 1:00 до 7:00, выполнять полеты запретили.

В Росавиации подчеркнули, что авиакомпании должны самостоятельно принимать решения о выполнении рейсов, оценивая риски и учитывая рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Воздушное пространство Ирана для российских перевозчиков по-прежнему закрыто. Также продлили рекомендацию приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и из них.

Ограничения на полеты в Израиль, Иран и через их воздушное пространство ввели в конце февраля и регулярно продлевали. Последний раз они действовали до 17 апреля и распространялись в том числе на маршруты в страны Персидского залива.